Umut Kervanı Derneği'nden 15 Milyon TL Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Umut Kervanı Derneği'nden 15 Milyon TL Yardım

28.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurettin Teymur, derneğin geçen yıl 15 milyon 951 bin lira insani yardım yaptığını açıkladı.

Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, geçen yıl 15 milyon 951 bin lira tutarında insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Teymur, Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, derneğin 2025 yılı faaliyet raporunu paylaştı.

Batman'daki esnaf, iş insanları, hayırseverler ve gönüllülerin destekleriyle daha kapsamlı projeleri hayata geçirme gayreti içinde olduklarını belirten Teymur, hayırseverlerin katkılarıyla yurt içindeki yardımların yanı sıra yurt dışına da insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kent merkezinde 8 bin 558 ihtiyaç sahibi aileye 7 milyon 401 bin 458 lira değerinde yardım yapıldığını ifade eden Teymur, şöyle konuştu:

"Yurt dışında Filistin, Afganistan, Yemen, Suriye ile Afrika ve Asya kıtalarında ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Yıl içerisinde su kuyuları, giyim ve gıda gibi yardım faaliyetlerinde bulunduk. Derneğimizce yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 15 milyon 951 bin 229 lira değerinde yardım yapılmıştır. Yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmaya ve yaralarına merhem olacak her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umut Kervanı Derneği'nden 15 Milyon TL Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:48
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:52:29. #7.11#
SON DAKİKA: Umut Kervanı Derneği'nden 15 Milyon TL Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.