Umut Kervanı Derneği'nden 15 Milyon TL Yardım

Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, geçen yıl 15 milyon 951 bin lira tutarında insani yardımda bulunduklarını bildirdi.

Teymur, Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, derneğin 2025 yılı faaliyet raporunu paylaştı.

Batman'daki esnaf, iş insanları, hayırseverler ve gönüllülerin destekleriyle daha kapsamlı projeleri hayata geçirme gayreti içinde olduklarını belirten Teymur, hayırseverlerin katkılarıyla yurt içindeki yardımların yanı sıra yurt dışına da insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Kent merkezinde 8 bin 558 ihtiyaç sahibi aileye 7 milyon 401 bin 458 lira değerinde yardım yapıldığını ifade eden Teymur, şöyle konuştu:

"Yurt dışında Filistin, Afganistan, Yemen, Suriye ile Afrika ve Asya kıtalarında ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Yıl içerisinde su kuyuları, giyim ve gıda gibi yardım faaliyetlerinde bulunduk. Derneğimizce yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 15 milyon 951 bin 229 lira değerinde yardım yapılmıştır. Yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmaya ve yaralarına merhem olacak her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz."