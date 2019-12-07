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Üniversite öğrencilerinden ilköğretim öğrencilerine diş macunu ve fırça
6 saat önce
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ziyaret ettikleri 2 köy okulunda öğrencilere diş fırçası ve macun hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ziyaret ettikleri 2 köy okulunda öğrencilere diş fırçası ve macun hediye etti.
Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri 'Topluma Hizmet Dersi' kapsamında "Temiz Diş Temiz Toplum" sloganıyla iki okulu ziyaret etti.
Atakent ve Akpınar ilköğretim okullarına giden üniversite öğrencileri yaklaşık 200 adet diş fırçası ve macununu öğrencilere dağıttı.
Öğrencileri diş sağlığı konusunda bilgilendiren üniversite öğrencileri daha sonra çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerle birlikte eğlendi. - ADIYAMAN
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