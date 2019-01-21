Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Mesut Akusta'nın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Oyuncu Mesut Akusta'nın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu annesinin tabutunu defalarca öpüp gözyaşı döktüİSTANBUL - Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu annesinin tabutunu defalarca öpüp gözyaşı döktü

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ünlü oyuncu annesinin tabutunu defalarca öpüp gözyaşı döktü.
Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta, dün saat 3 sıralarında hayatını kaybetmişti. Bugün Sare Akusta için, Beykoz Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mesut Akusta'nın yanı sıra oyuncu Nejat İşler ve çok sayıda oyuncu katıldı. Akusta, annesinin naaşının getirildiği cenaze aracından güçlükle indi. Ardından ünlü oyuncu annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Tabutu defalarca öpen Akusta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu her ölümün erken olduğunu söyleyerek, "Anne annedir. 80 yaşında da olsa 100 yaşında da olsa annedir. Böyle bir salgın hastalık . .Soğuk algınlığı çıkamadı yoğun bakımdan. Salgından dolayı enfeksiyon kaptı" dedi. Ardından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bu sırada ünlü oyuncu uzun süre gözyaşı döktü .Sare Akusta'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Çamlık Mezarlığı'na defnedildi .

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

Yavuz Sultan Selim, Çavuşbaşı, Beykoz, Genel
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