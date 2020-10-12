Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı

12.10.2020 20:38

Ünlü popçu İrem Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Derici'ye bir takipçisinden gelen "Neden evlenmiyorsun? sorusuna "Çünkü evlilik para tuzağı" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin kendisi hakkında merak ettiği soruları cevaplayan Derici'nin cevapları yine şaşırttı.

Şarkıcı, "Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?" sorusuna, kendine has üslubuyla "Hayır, andaval olması yeterli" diye yanıt verdi.

İrem Derici, "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna da "Çünkü evlilik para tuzağı" dedi.

FIRSATÇILAR KAPIYA DİZİLMŞTİ

"Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?" sorusuna Derici, "Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı

İrem Derici, Instagram, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti
Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık         
20:43
Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir         
20:01
Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum         
19:36
Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu         
18:45
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 20:52:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei