Son Dakika Haberleri: Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali
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Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali

38 dakika önce

Ordu'nun Ünye İlçe Kaymakamlığı ile Ünye Belediyesince düzenlenen "Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" başladı.

Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, System.String[]
Ordu'nun Ünye İlçe Kaymakamlığı ile Ünye Belediyesince düzenlenen "Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali" başladı.
Festivalin ilk günkü etkinlikleri kapsamında, Tekkiraz Mahallesi Kararamut Tepesi'nde yağlı pehlivan
güreşleri gerçekleştirildi. Müsabakaların sonunda, İsmail Balaban başpehlivan olarak madalya
aldı.
Yüzüncü yıl mevkisinden başlayan kortej yürüyüşü de Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada, sokak basketbolunun final maçı yapıldı. Maçın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları
verildi.
Yerel sanatçı Arif Deryal'ın konser verdiği meydanda, halk oyunları gösterisi de sunuldu.
Etkinlikte sahne alan şarkıcı Emre Aydın ise sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile AK
Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Aydın'a çiçek ve teşekkür plaketi takdim
etti.
Festivaldeki etkinliklere, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, AK Parti İlçe
Başkanı Kenan Selim Argan, MHP İlçe Başkanı Hacı Demir ile vatandaşlar da katıldı.
Festival, çeşitli etkinliklerin ardından pazar günü sona erecek.
Ordu, Ünye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:28 Kaynak: AA
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