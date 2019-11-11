Son Dakika Haberleri: Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

8 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde bir sağlık memurunun çantasından 200 Euro ve 3 adet kredi kartını çalan şüpheli yakalandı.

Ürgüp Devlet Hastanesinde hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde bir sağlık memurunun çantasından 200 Euro ve 3 adet kredi kartını çalan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Güzelyurt mahallesinde bir iş yerinden diz üstü bilgisayarın yanı sıra Ürgüp Devlet Hastanesi Fizik Tedavi bölümünde personel odasında çantanın içerisinde bulunan 200 Euro ve 3 adet banka kartının çalınmasıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin 35 yaşında ki Ü.Y. olduğu tespit etildi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ü.Y. Ürgüp ilçesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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