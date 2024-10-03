Urla Caz Festivali Başlıyor!

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(İZMİR) - Urla Caz Festivali, 4- 6 Ekim 2024 tarihlerinde UrlaDam'da gerçekleşecek. Festival kapsamında Jehan Barbur, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil ve Mazlum Çimen gibi pek çok sanatçı sahne alacak.

"Şehirleri kent, mekanları da yer olmaktan çıkaran içine doldurduğunuz anılar ve onları yaşadığımız kişilerdir" anlayışıyla "Buradayız" diyen UrlaDam ekibi, bu sene Urla Caz Festivali'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Caz tutkunlarının heyecanla beklediği festival, yarın başlayacak ve 6 Ekim'e kadar sürecek. Katılımcılar, kültürün, doğanın, gastronominin yükselen değeri olan Urla'yı bir caz şöleniyle yeniden keşfedecekleri etkinlik kapsamında UrlaDam'da konserlere eşlik edecek.

Etkinlik kapsamında 4 Ekim Cuma günü (yarın) Ali Can Öztürk Quintet, Sibel Köse Quintet, Jehan Barbur ve grubu, 5 Ekim Cumartesi günü Peter DiCarlo Sextet, Sazakan, Birsen Tezer ve Grubu, Bülent Ortaçgil & Ceylan Ertem, 6 Ekim Pazar günü ise Cansu Nihal Akarsu Quartet, Kerem Görsev Quartet, Mazlum Çimen ve Anadorian Grubu sahnede olacak.

Unutulmaz performanslara sahne olacak festivali, UrlaDam ekibi sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

"Cazın ritmi, Urla'nın doğasıyla birleşirken, eşsiz lezzetler ve muhteşem bir ambiyansla müzik dolu üç gün bizi bekliyor. Farklı tarzlarda caz sanatçılarının sahne alacağı bu etkinlikte, hem ruhunuzu hem de damak zevkinizi tatmin edecek bir festival deneyimi yaşayın."