Urla'da 140 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinden yurt dışına çıkmaya çalışan 140 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir teknenin dün gece, Sığacık Limanı'ndan açıldıktan sonra Urla Uzunkuyu mevkisinden kaçak göçmen alarak, yurt dışına doğru seyrettiklerini tespit etti. Tekneye düzenlenen operasyonda farklı milletlerden 140 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.