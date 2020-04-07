Uşak Belediyesi, besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem bırakıyor - Son Dakika

Uşak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tenhalaşan sokaklarda besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması amacıyla kentin çeşitli noktalarına mama ve su bırakıyor.

Belediyenden yapıyan açıklamaya göre, belediye ekipleri, sokaklara yerleştirilen ünitelere sürekli su ve mama bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kovid-19 salgınına karşı sokağa çıkmama çağrılarına uyan Uşaklılara teşekkür etti.

Çakın, "Bizler, siz sokakta yokken, azalan insan sirkülasyonu sonucu besin bulmakta zorlanan hayvan dostlarımız için sahadayız ve onlar için düzenli olarak yem bırakıyoruz. Sağlık tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya ve 14 kurala titizlikle uymaya lütfen devam edelim." ifadelerini kullandı.