Uşak Gençlik Merkezinden 10 günde 10 bin siper üretimi - Son Dakika

Uşak Gençlik Merkezi görevlileri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye devam ediyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, görevlilerin iki günde yaklaşık bin siper ürettiklerini ve 10 günde 10 bin siper üreterek Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.



Kocabıyık, "Tam bir dayanışma ruhu içinde Kovid-19 ile mücadele ediyoruz. Büyük bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, onlara destek olmak için gecesini gündüzüne katan gençlik merkezindeki arkadaşlarımızı kutluyorum. Hep birlikte büyük bir ülkeyiz, hep birlikte bu süreci aşacağız" dedi.