Üye Girişi
Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi - Son Dakika

Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

24.12.2021 13:44
Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Uşak'ta yapımı devam eden 729 konutluk projenin 2022 sonunda tamamlanarak evlerin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Uşak'ta yapımı devam eden 729 konutluk projenin 2022 sonunda tamamlanarak evlerin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

TOKİ Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yapımına devam edilen projenin konut belirleme kurası, Merkez Spor Salonu'nda çekildi.

Kura çekimine katılan Ömer Bulut, yaptığı konuşmada, biten ve devam eden projelerle Uşak'a 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilen Tabakhane Projesi'ni hayata geçirerek modern bir kent merkezi inşa ettiklerini hatırlatan Bulut, sosyal konut kapsamında da kentte toplam 5 bin 372 konut yaptıklarını anlattı.

Bu konutlardan 4 bin 291'inin vatandaşlara teslim edildiğini kaydeden Bulut, Karahallı'da 352 konut ve bugün kurası çekilen 729 konut ile toplamda 1081 konutun inşaatlarının devam ettiğini dile getirdi.

Eşme ilçesine inşa edilecek 157 konutla ilgili ihale sürecinin başladığını, yapımı devam eden Eşme Hükümet Konağı'nın ağustos ayında hizmete alınmasının planlandığını aktaran Bulut, kent merkezinde yapılacak Millet Bahçesi için de ihalenin tamamlandığını, proje alanı içindeki okul binalarını restore ettiklerini ifade etti.

Bulut, Karaağaç Mahallesi'ndeki 729 konutu bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 507 adet 2+1, 222 adet 3+1 konut bulunmaktadır. Hak sahibi vatandaşlarımız konutlarını sabit taksit veya memur maaşı oranına göre temin edebileceklerdir. Konutların teslimi için 36 ay belirlenmekle birlikte inşallah çok daha kısa bir süre içerisinde, 2022'nin sonu itibarıyla bu konutları teslim etmiş olacağız. Konutların ailelerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Konutların bulunduğu bölgeye Anıttepe TOKİ Konutları isminin verileceğini duyuran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağına inandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kura çekimi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.

YORUMLAR
500

TOKİ Konutları, Ömer Bulut, konut, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi - Son Dakika


Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi         
13:46
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar         
13:30
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
13:45 Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin eurom var, özellikle Türk lirasına çevirmedim, Erdoğan görsün diye
13:44 Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak
13:33 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
13:29 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün; Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutar
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:50:33. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement