Uşak vali kocabıyık karne dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

Vali Kocabıyık karne dağıtım törenine katıldı

UŞAK'ta 61 bin 431 öğrenci karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, TOKİ Şevkat İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de Vali Kocabıyık'a eşlik etti. Öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunan Vali Kocabıyık, "Şubat tatilinde eve kapanmasınlar. Daha az bilgisayar, telefon oyunları ve televizyonla ilgilensinler. Doğayla ilgilensinler. Kitap okusunlar, aileleriyle vakit geçirsinler" dedi.