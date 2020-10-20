Uşakspor telafi peşinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Uşakspor yarın evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Hasan Şimşir, Erzincanspor maçından mutlak galibiyet beklediklerini söyledi. Uşakspor bu maç öncesi 10 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Uşakspor'da maç öncesi gerçekleştirilen koronavirüs testi sonucu bir oyuncu ve yardımcı antrenörde pozitif bulguya rastlandığı açıklandı. Kırmızı-siyahlılarda geçen hafta da 2 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edilmişti.