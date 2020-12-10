Uşakspor yenilgiyi unuttu
10.12.2020 12:23
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle lider Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Uşakspor, namağlup serisini 7 haftaya çıkardı.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle lider Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Uşakspor, namağlup serisini 7 haftaya çıkardı. Eksik kadrosuyla mücadele ettiği zorlu 90 dakika sonunda aldığı 1 puanla yeniden 2'nci sıraya yükselen kırmızı-siyahlılar, son 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan topladı. Manisa FK'ya bu sezonki ikinci puan kaybını yaşatan Uşakspor'da beraberlik golüne imza atan Seçkin Getbay, toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Uşak temsilcisi pazar günü evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
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