Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in ölümünde yeni gelişme! Makam şoförü tutuklandı

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Şoförün suçu varmi bilmem ama, çok büyük ah aldılar, meclis üyelerini göz altına aldılar oy kullanılacağı hafta, seçimi valilik iptal etti, yeniden seçim oldu vs vs şahsen ben ak partili olarak ben rahatsız oldum, özellikle bu meclis üyesi seçimleri ile alınan adalar ata şehir Üsküdar hepsi arkasında bir oyun var gibi