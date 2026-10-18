Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in ölümünde yeni gelişme! Makam şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in ölümünde yeni gelişme! Makam şoförü tutuklandı

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Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gültekin’in makam şoförü Muharrem Kiremitçi, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in makam şoförü Muharrem Kiremitçi, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandı.

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada makam şoförü Muharrem Kiremitçi hakkında tutuklama kararı verildi. Yaklaşık 8 yıldır Üsküdar Belediyesi'nde görev yaptığı belirtilen Kiremitçi, işlemlerinin ardından Düzce'deki Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. 

ANKARA YOLUNDA KAZA GEÇİRDİ

Kaza, 15 Ekim'de Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.

Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in ölümünde yeni gelişme! Makam şoförü tutuklandı

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giden Dündar Ziya Gültekin'in içinde bulunduğu, Muharrem Kiremitçi yönetimindeki 34 VR 2034 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Gültekin'in de aralarında bulunduğu kişiler yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in ölümünde yeni gelişme! Makam şoförü tutuklandı

“TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME” SUÇLAMASI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin'in makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı. Kiremitçi hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlaması yöneltildi.

Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilen Kiremitçi hakkındaki adli süreç devam ediyor. Soruşturmada kazanın oluş şekli ve sorumluluklara ilişkin incelemeler sürüyor.

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Üsküdar BelediyesiSinem DedetaşTutuklamaÜsküdarTrafikKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 7t4bzkvyf5 7t4bzkvyf5:
    peki Şöfür ölseydi aynı olay olacak mıyd 4 0 Yanıtla
    erhanrifat7753 erhanrifat7753:
    Geriye dönük bakıldığında örnekleri var...Kimseye bisey olmadı. 0 0
  • Apple User Apple User:
    Şoförün suçu varmi bilmem ama, çok büyük ah aldılar, meclis üyelerini göz altına aldılar oy kullanılacağı hafta, seçimi valilik iptal etti, yeniden seçim oldu vs vs şahsen ben ak partili olarak ben rahatsız oldum, özellikle bu meclis üyesi seçimleri ile alınan adalar ata şehir Üsküdar hepsi arkasında bir oyun var gibi 1 0 Yanıtla
  • huge filler huge filler:
    Allahın acelesi yok işte 0 0 Yanıtla
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