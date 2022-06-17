Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

17.06.2022 11:12
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası uyuşturucu haplarla yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrası uyuşturucu haplarla yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklandı.

Olay, kent merkezi Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan kente uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucunun getirileceği aracı takibe alan ekipler otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonrası Şuhut Kavşağı'nda yakalandı. Araçta arama yapan ekipler 2 bin 128 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,5 gram metamfetamin, 11 bin 865 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslardan T.K.Y., K.Ç., O.K. ve E.D., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı Kovalamaca sonrası yakalanan otomobilden binlerce uyuşturucu hap çıktı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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