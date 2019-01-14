Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

1 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek başkanlığında Kültür Merkezi'ndeki programda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay konuyla ilgili sunum yaptı.

Şimşek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede muhtarların üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Terörde olduğu gibi uyuşturucu ve bağımlılıkla da topyekun mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadelede son yıllarda devletimiz ve hükümetimiz büyük adımlar attı. Bu amaç doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadelenin içine girmiştir.
Aynı şekilde ilimizde de çalışmalarımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Özellikle son 1 yıl içeresinde Niğde en iyi mücadele eden ilk 3 ilden birisi olmuştur. İlimizde 362 olayda 515 şahsa işlem yapılmıştır. Şüphesiz ki bu başarılarda ve yapılan mücadelede muhtarlarımızın katkısı çok büyük. Biz muhtarlarımızı vatandaşa en yakın yönetim birimleri, bir bakıma da devletin kılcal damarları olarak görüyoruz.
Muhtarlarımız, mahalle ve köylerde bizlerin gözü kulağı, devletimizin temsilcisidir. İnanıyorum ki uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar gibi her türlü olumsuzluklardan gençlerimizi ve çocuklarımızı hep birlikte koruyacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:48 Kaynak: AA

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