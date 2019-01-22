Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Oğluna Taşıttıran Baba Tutuklandı

Uyuşturucuyu Oğluna Taşıttıran Baba Tutuklandı

1 saat önce

VAN'ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yolcu minibüslerinde yaptığı uygulama sırasında 15 yaşındaki Y.K.'nin üzerinden 28,80 gram afyon sakızı çıktı.

Uyuşturucuyu Oğluna Taşıttıran Baba Tutuklandı, System.String[]
VAN'ın Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yolcu minibüslerinde yaptığı uygulama sırasında 15 yaşındaki Y.K.'nin üzerinden 28,80 gram afyon sakızı çıktı. Y.K. ifadesinde uyuşturucunun babasına ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan baba tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde ilçede bulunan yolcu minibüslerinde uygulama yaptı. Yolcularda kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.K.'yi minibüsten indirdi. Y.K.'nin üzerinde 28,80 gram Afyon sakızı bulundu.  Y.K. gözaltına alınarak, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan Y.K., uyuşturucunun babası V.K.'ye ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan baba V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.K. ise serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:39 Kaynak: DHA

Van, Emniyet Müdürlüğü, Erciş, Güncel
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