Uzaktan Eğitimle Sınırları Aşan Üniversite Konumuna Geldik"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak hem Açıköğretim Fakültesi hem de Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ile verilen uzaktan eğitim sayesinde sınırlarını aşan üniversite konumuna geldiklerini belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak hem Açıköğretim Fakültesi hem de Uzaktan Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ile verilen uzaktan eğitim sayesinde sınırlarını aşan üniversite konumuna geldiklerini belirtti.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ATAUZEM'i ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.



Çomaklı burada yaptığı konuşmada, uzaktan eğitimin önemine işaret ederek, ana yerleşkeden uzak öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli alt yapıya sahip olduklarını kaydetti.



Uzaktan eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olan eğitim modeli olduğuna dikkati çeken Çomaklı, "Örgün ve ikinci öğretimin yanı sıra hem Açıköğretim Fakültesi hem de ATAUZEM ile verilen uzaktan eğitim sayesinde sınırlarını aşan üniversite konumuna geldik." ifadelerini kullandı.



Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın söz konusu merkezde görevli akademik ve idari personelin istek ve temennilerini dinlemesi ile son buldu.

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