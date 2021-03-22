Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler - Son Dakika

Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler

22.03.2021 15:36
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Çok yüksek riskli iller kategorisine giren Antalya'da maskesiz dolaşan insanlar pes dedirtti.

Çok yüksek riskli iller kategorisine giren Antalya'da maskesiz dolaşan insanlar pes dedirtti. Kentin en işlek caddelerinden olan Kapalı Yolda gezen vatandaşın ise kırmızı renge dönen Antalya için yaptığı açıklamalar şaşkınlığa neden oldu. Canı sıkıldığı için dışarı çıktığını söyleyen vatandaş, "Kırmızıya dönsün Antalya. İnsanoğluna az bile" dedi.

Antalya 100 binde 119,18 vaka ile ortalama vaka sayısını ikiye katlarken kent merkezinde maskesiz dolaşan vatandaşlar pes dedirtti. Kapalı yol bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşlara uyarıda bulunarak bilgilendirme yaptı. Kamera ile görüntü alındığı gören maskesiz vatandaşlar, gazetecilere gülerek poz verdi. Maskesiz olduğu için görüntü alan gazeteciye ise hakaret eden vatandaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Vatandaş, hakaret ettiği gazetecilerden özür diledi.

"Virüs hortluyor mu patlıyor mu biz de bilemedik"

Bu kadar kalabalığın Antalya için normal olduğunu söyleyen vatandaş Ramazan Kunduracı, "Valla bu kadar kalabalık olacak. Burası Antalya. Keşke kırmızıya dönmese, vatandaşlar duyarlı olsa. Buralar kapalıydı. Açılınca vatandaşlar gelmeye başladı. İnsanlar, evde durmaktan sıkıldı. Korkuyoruz ama korka korka çıkıyoruz yapacak bir şey yok. Evde dura dura patlayacağız. Patlamaktansa hastalık daha şey geliyor. Virüs hortluyor mu patlıyor mu biz de bilemedik" diye konuştu.

"Koronadan korkmasınlar, Allah'tan korksunlar"

Kapalı Yolda gezen vatandaş Mehmet Erdem, "Canımız sıkıldı, dışarı çıktım. Kırmızıya dönsün Antalya. İnsanoğluna az bile. Allah nasibime korona olmayı yazmadıysa ben olmam. Koronadan korkmasınlar, Allah'tan korksunlar" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler
Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler

Antalya, Hakaret, Mevla, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vaka sayıları ikiye katlanan Antalya'da korkutan görüntüler - Son Dakika


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