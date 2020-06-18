Vali, belediye başkanı ve rektör tarladan asma yaprağı topladı - Son Dakika

Vali, belediye başkanı ve rektör tarladan asma yaprağı topladı

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, asma yaprağı topladı.

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, asma yaprağı topladı. Balcı, Eroğlu ve Şahin, merkeze bağlı Emirseyit beldesinde düzenlenen asma yaprağı hasat törenine katıldı. Balcı, burada yaptığı konuşmada, yaprak hasadının hayırlı olmasını diledi. Tokat'ta yaklaşık 1 ay önce başlayan hasadın devam ettiğini belirten Balcı, "Tokat yaprağı dünyanın en leziz, nefis yaprağıdır. Tokat narince yaprağının namı, şanı dünyaca ünlüdür. Kokusu, rengiyle tadıyla aranan yaprak türüdür. Tokat narince yaprağı bir marka." dedi. Tokat yaprağını genellikle kadınların hasat ettiğini dile getiren Balcı, çalışanları tebrik ederek kolaylık diledi. Balcı ve beraberindekiler, yaprak toplayan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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