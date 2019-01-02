Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez'den Muradiye'ye Ziyaret

Vali Bilmez'den Muradiye'ye Ziyaret

7 dakika önce

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesini ziyaret etti.

Vali Bilmez'den Muradiye'ye Ziyaret, System.String[]
Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesini ziyaret etti.

İlçeye gelen Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Bir otelin restoranında düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Bilmez, yaptığı konuşmada, 15 yıl önce Muradiye'den güzel bir şekilde uğurlandığını söyledi.

İlçede o kadar yıl aradan sonra güzel karşılandığını dile getiren Bilmez, "Hepinize teşekkür ediyorum. Bu 15 yıl boyunca ne Van ne de Muradiye ile bağım hiç kesilmedi. Hep dostlarla bazen telefonlarla bezen de yüz yüze görüştük. İşin doğrusu aklımız hep buradaki dostlarda. Buradaki gelişmeleri hep yakından takip ettik." dedi.

Bilmez, Van'ın güzellikleri, kardeşliği, yaylaları, turizmiyle gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Van'a Vanlılar sahip çıkacak, biz yardımcı olacağız. Hep birlikte Van'ımıza sahip çıkacağız. Göç veren değil, göç alan il olacağız inşallah. Bölgemizin turizm merkezidir Van. Çalışacağız, yüreğimizi de kapımızı da halka açık tutacağız. Ben özellikle bu gün Muradiye'de göreve başlamak istedim. Çünkü Muradiye benim için ciddi anılarım olan, benim için özel değeri olan bir yerdir. Van'a hizmet için geldik ve hizmete de vatandaşlarımızla birlikte başlayacağız."

Konuşmanın ardından Kaymakam Yücel, Vali Bilmez'e el dokuması halı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Mehmet Emin Bilmez, Van, Muradiye, Kültür Sanat
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