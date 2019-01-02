Vali Bilmez'den Muradiye'ye Ziyaret

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesini ziyaret etti.

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesini ziyaret etti.



İlçeye gelen Bilmez, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



Bir otelin restoranında düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Bilmez, yaptığı konuşmada, 15 yıl önce Muradiye'den güzel bir şekilde uğurlandığını söyledi.



İlçede o kadar yıl aradan sonra güzel karşılandığını dile getiren Bilmez, "Hepinize teşekkür ediyorum. Bu 15 yıl boyunca ne Van ne de Muradiye ile bağım hiç kesilmedi. Hep dostlarla bazen telefonlarla bezen de yüz yüze görüştük. İşin doğrusu aklımız hep buradaki dostlarda. Buradaki gelişmeleri hep yakından takip ettik." dedi.



Bilmez, Van'ın güzellikleri, kardeşliği, yaylaları, turizmiyle gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Van'a Vanlılar sahip çıkacak, biz yardımcı olacağız. Hep birlikte Van'ımıza sahip çıkacağız. Göç veren değil, göç alan il olacağız inşallah. Bölgemizin turizm merkezidir Van. Çalışacağız, yüreğimizi de kapımızı da halka açık tutacağız. Ben özellikle bu gün Muradiye'de göreve başlamak istedim. Çünkü Muradiye benim için ciddi anılarım olan, benim için özel değeri olan bir yerdir. Van'a hizmet için geldik ve hizmete de vatandaşlarımızla birlikte başlayacağız."



Konuşmanın ardından Kaymakam Yücel, Vali Bilmez'e el dokuması halı hediye etti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ardahanlılar Van'a Atanan Vali Bilmez'i Eksi 16 Derecede Kuyruğa Girip Uğurladı

Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu