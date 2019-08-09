Vali Çağatay: "50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını denetleyerek, "50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarını denetleyerek, "50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik" dedi.



Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile Ahlat ilçesinde grup köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını denetledi. Vali Çağatay, birçok köy yolunda yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Ahlat ilçemizdeki köylerde yaptığımız alt yapı çalışmalarını inceliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer, bizim 24 kilometrelik bir grup yolumuz. Bu yolun üzerinde Otluyazı, Ağaçören, Yoğurtyemez ve Develi köylerimiz var. Yol neredeyse bitme seviyesine gelmiş vaziyette. Aşağı yukarı bin 700 vatandaşımızı artık asfaltta yürütüyoruz. İl genelinde bu yıl KÖYDES'ten harcayacağımız para 35 milyon civarında. Yollar peyderpey yapılıyor. Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından ihaleleri yapıldı. 6 ilçe ve il merkezimizin köylerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.



Vali Çağatay, Ahlat ilçende yaklaşık 5 milyon liralık bir ödenekle köy yollarında parke, birinci kat asfalt, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Adilcevaz ilçemizde yine yaklaşık 3 milyon ödenek harcadık. Yollarımız bitmek üzeredir. İlimiz genelinde bu yıl 35 milyon liralık bir KÖYDES ödeneği mevcuttu. Bunun biz tamamının ihalelerini yaptık. Arkadaşlar açık ihale ile çalıştılar. Çokta güzel kırımlar oldu. Şunu söyleyebiliriz, 50 milyon liralık hizmeti 35 milyona yaptırdık. Yollarımız bitmek üzere. Kış sezonu yaklaşıyor. Kış gelmeden Bitlis'in köy yollarını her anlamda bitireceğiz. 200 köy yolunu yaptık. Yaklaşık Bitlis'in köylerinin yarısına biz dokunmuş olacağız" diye konuştu.



Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ziyaretinde yolda kendisine el sallayan 2 kız çocuğun yanına giderek bir süre sohbet etti. Çağatay, ardından kız çocuklarına hediye verdi. Çağatay, yol incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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