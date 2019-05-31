Vali Canalp Enez'de iftar programına katıldı

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar yaptı. Edirne Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ve incelemeler yapmak için Enez
ilçesine giden Vali Canalp, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen ve kendisini ziyaret edene Özkan Gönenç'e iade-i ziyarette bulunarak görevinde başarılar diledi.
Daha sonra şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen iftara katılan Vali Canalp, burada şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.
Okunan akşam ezanının ardından Vali Canalp ve programa katılanlar oruçlarını açtı.
Programa, Vali Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Enez Kaymakamı Elif Canan
Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç, şehit yakınları, gaziler, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK
temsilcileri, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.