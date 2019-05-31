Son Dakika Haberleri: Vali Canalp Enez'de iftar programına katıldı
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Vali Canalp Enez'de iftar programına katıldı

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar yaptı.

Vali Canalp Enez'de iftar programına katıldı, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar yaptı.
Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ve incelemeler yapmak için Enez ilçesine giden Vali Canalp, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen ve kendisini ziyaret edene Özkan Gönenç'e iade-i ziyarette bulunarak görevinde başarılar diledi.
Daha sonra şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen iftara katılan Vali Canalp, burada şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.
Okunan akşam ezanının ardından Vali Canalp ve programa katılanlar oruçlarını açtı.
Programa, Vali Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç, şehit yakınları, gaziler, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:34 Kaynak: AA
Edirne, Enez, Güncel
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