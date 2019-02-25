Vali Çiftçi, Polis Memurlarının Nikah Şahidi Oldu
48 dakika önce
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, polis memurlarının nikah şahidi oldu.
Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi, polis memurlarının nikah şahidi
oldu.
Çorum İl emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Bektaş
ve meslektaşı Esra Reçber Çorum Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah memuru Erdem Sakınmaz'ın kıydığı nikahın şahitliğini Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu yaptı.
Şahitliğini yaptığı çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Vali Çiftçi, evlilik cüzdanını geline verdi. Genç
çifti bu mutlu günlerinde aileleri, yakınları ve meslektaşları da yalnız bırakmadı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:37 Kaynak: İHA
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