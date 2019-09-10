Son Dakika Haberleri: Vali Epcim'den Rektör Coşkun'a iade-i ziyaret
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Vali Epcim'den Rektör Coşkun'a iade-i ziyaret

1 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.

Vali Epcim'den Rektör Coşkun'a iade-i ziyaret, System.String[]

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.


Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Baberti Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Coşkun valiliğin bu güne kadar üniversiteye vermiş olduğu desteğinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonrasında Vali Epcim'i Baberti Külliyesi'nde gezintiye çıkaran Rektör Coşkun, modern imkanları ve görünümüyle kentin çehresine büyük katkı sunan yapısal tasarımın ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda biçimlendiğini ifade etti. Coşkun ayrıca çevre düzenlemesinde son aşamaya gelen Külliye'deki ekolojik ve ergonomik tasarımları, altyapı olanaklarını, sosyal yaşam alanlarını anlattı. Külliye'nin tasarımı ve işlevlerini çok beğendiğini ifade eden Vali Epcim'de misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür etti. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
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