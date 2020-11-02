Vali Hüseyin Öner, Kuyumculuk ve Sobacılık yapan esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner, Kuyumculuk ve Sobacılık yapan esnafları ziyaret etti
02.11.2020 09:34
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, esnaf ziyaretleri kapsamında Milli Egemenlik Parkı bölgesinde Kuyumcu işletmeciliği yapan Çetin Demirci ve Eski Meydan bölgesinde Sobacılık yapan Seyfidar Kaya'yı iş yerlerinde ziyaret etti.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, esnaf ziyaretleri kapsamında Milli Egemenlik Parkı bölgesinde Kuyumcu işletmeciliği yapan Çetin Demirci ve Eski Meydan bölgesinde Sobacılık yapan Seyfidar Kaya'yı iş yerlerinde ziyaret etti.
Esnafla bir süre sohbet eden Vali Öner, esnaflarımızın yaptığı işler, mesleğin zorlukları ve güzellikleriyle ilgili samimi sohbette bulundu.
Esnafın işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Öner, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaşarak bir süre sohbet etti. - ARDAHAN
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