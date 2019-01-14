Son Dakika Haberleri: Vali İdris Akbıyık, Kaçak Elektrik Konusunda Uyardı

Vali İdris Akbıyık, Kaçak Elektrik Konusunda Uyardı

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vatandaşları kaçak elektrik kullanmamaları konusunda uyardı.

Vali İdris Akbıyık, Kaçak Elektrik Konusunda Uyardı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vatandaşları kaçak elektrik kullanmamaları konusunda uyardı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Akbıyık, İl Müdürü İsmail Özdemir'den kentteki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde yüzde 62 kaçak elektrik kullanımı olduğunu söyledi.

Tesisatlardaki nötr durumundan kaynaklı faturalarda farklılık olduğunu dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada vatandaşın yapması gereken öncelikle kaçak elektrik kullanmayacaklar. Çünkü apartmanda nötr farzından dolayı bir kişinin kaçak elektrik kullanması tüm aboneleri etkiliyor. İkincisi de yanlış tesisatlardan kaynaklı. Bunların da hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor."

Yetkililerin yarın yapılacak muhtarlar toplantısında gerekli açıklamayı yapacaklarını dile getiren Akbıyık, "Bizim dikkat etmemiz gereken dürüst vatandaş olacağız, hırsızlık yapmayacağız, kaçak elektrik kullanmayacağız." ifadesini kullandı.

Akbıyık, daha sonra çarşı merkezindeki bazı iş yerlerini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Akbıyık'a, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Süleyman Dilberoğlu ve bazı mahalle muhtarları da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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