Vali Mahmut Demirtaş'tan Sosyal Yardım Değerlendirmesi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği'ne bağlı İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile yapılan yardımları değerlendirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği'ne bağlı İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile yapılan yardımları değerlendirdi.



Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli alanlarda verilen hizmetlerle engellilere, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı ve çocuklara devletin şefkatli ellerinin hissettirildiğini ifade eden Vali Demirtaş, "Sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimiz, toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yardım elini her yıl olduğu gibi bu yıl da uzatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 2018 yılında Adana'da 294 milyon 424 bin lira ödeme yaptığını belirten Demirtaş, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının ise 626 bin 651 kişiye 356 milyon 733 bin lira yardım yaptığını aktardı.



Vakıfların, Adana'da 444 bin 439 kişiye 75 milyon 590 bin lira ayni ve nakdi yardım yaptığını vurgulayan Demirtaş, engelliler ve yaşlılara da 197 milyon 304 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.



Güçlü ve sosyal toplum olma yolundaki çabaların sürdürüleceğini belirten Vali Demirtaş, "Tüm fertleriyle birlikte geleceğe güvenle bakan, güçlü ve sosyal bir toplum olma yolunda vatandaşlarımızın sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmalarımız son hızla devam edecektir." ifadesini kullandı.



Ülkenin bekası, vatandaşların huzur ve güvenliği için canlarını veren aziz şehitleri bir kez daha rahmetle ve minnetle andıklarını belirten Vali Demirtaş, şehit aileleri ve yakınları ile gazilerin de daima yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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