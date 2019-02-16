Vali Memiş, Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Hınıs
ilçesinin kanaat önderleriyle buluştu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Memiş'in Hınıs Kaymakamı Bülent Ay ve ilçede yaşayan kanaat önderlerini makamında kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, Hınıs'ın bulunduğu coğrafyanın merkezi konumunda olduğuna dikkat çekerek, "Valilik bütçesinden ağırlıklı olarak güney ilçelerimizin köy yollarının asfaltlanması için çalışmalar yapacağız. Bu anlamda kaymakam arkadaşımıza da talimat verdim." ifadelerini kullandı.
Memiş, ilçedeki kırsal mahalle yollarının bu yıl en az yüzde 70'inin asfaltını yapacaklarını, 2 yıl içerisindeyse yolların tamamını asfalt yapacaklarını ifade etti.
İlçedeki vatandaşın önceliğinin içme suyu ve köy yolu olduğunu belirten Memiş, şunları kaydetti:
"Köylerimizi ilçeye bağlayan yolları iyi bir asfalt yapabilirsek, ilçe merkezini çok canlandırırız. Köyde oturan vatandaşlarımız isterse her gün ilçeye gidebilir. Hınıs'ın yaklaşık 100 köyü var. Burada oturan vatandaşlarımızın her gün ilçeye gidip geldiğini düşünürsek, ilçe tamamen canlanır."