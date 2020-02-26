Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte çekimleri devam eden "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filminin kentte turizme önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile çekimleri bir otelde devam eden filmin setini ziyaret etti.

Pehlivan yaptığı açıklamada, filmin Şırnak'ta çekiliyor olmasının, sağlanan huzur ve güven ortamının bir yansıması olduğunu söyledi.

"İlimizde ilk defa profesyonel anlamda bir film çekiliyor." diyen Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nuh Tufanı dünya ve insanlık tarihi açısından çok önemli. Bu bağlamda geminin oturduğu nokta olarak ifade edilen ki biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade mevcut; Cudi Dağı, 30-40 yıl öncesine kadar, terörden önceki dönemde insanların ziyaret ettiği, orada konakladığı, sefine bölgesi olarak ifade edilen bir alan da orada mevcut. Dolayısıyla elbette senaryosu gereği hem Şırnak merkez hem ilçelerinde filmin çekimleri yapılacak."

"Film turizm hareketliliği oluşmasına vesile olacak"

Filmin sinemada güzel neticeler getireceğine inandıklarını ifade eden Pehlivan, Şırnak'ın bundan sonraki süreçte kültür, sanat faaliyetleriyle anılacağını dile getirdi.

"Film burada turizm hareketliliğinin oluşmasına vesile olacak. İnsanların inşallah güven ortamında hem ilçeleri hem de Cudi gibi tarihi noktaları rahatlıkla gezip, dolaşabileceği, ziyaret edebileceği bir ortam yakalanıyor." diyen Pehlivan, İçişleri Bakanlığının destekleriyle Cudi Dağı'na bir yol çalışması da yaptıklarını bildirdi.

Pehlivan, çekimlerin şehirde bir heyecan yarattığına işaret ederek, yapımın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vali Pehlivan, başta filmin yapımcısı olmak üzere yönetmen, oyuncular ve tüm ekibe başarılar diledi.

Yapımcı Bülent Durgun da ilk günden bu yana çekimleri çok güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirdiklerini ifade ederek il protokolü ve vatandaşlardan büyük destek aldıklarını söyledi.