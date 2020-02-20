Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Vali Ali İhsan Su, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Su, Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Vali Ali İhsan Su, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Su'ya Tepeköy ziyaretinde, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu eşlik etti. Ziyarette, eski Tepeköy İlkokulu yerleşkesinde incelemelerde bulunan Su, okulla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


İncelemelerinin ardından Tepeköy meydanındaki bir kıraathaneye geçen Su, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Su, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi. - MERSİN

Mezitli, Tepeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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