Vali Vekili Taşdöğen'in Yeni Yıl Ziyareti

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, yeni yıl nedeniyle kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Vali Vekili Taşdöğen, eşi Zuhal Taşdöğen, Vali Yardımcısı Rahmi Köse
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice
Çelik Dost ile Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Sevgi Evleri
'nde kalan çocuklarla bir araya gelen ve pasta kesen Vali Vekili Taşdöğen, çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulunarak, "Derslerinizde başarılar diliyorum. Gelecekte bizim bulunduğumuz makamlara sizler geleceksiniz. Onun için geleceğimizin teminatı olan sizler, derslerinize çalışmalısınız. Burada bir aile gibisiniz ve bu birlikteliğinizi devam ettirin. Devlet olarak her türlü ihtiyaçlarınız karşılanmakta, size düşen geleceğinizi belirleyecek hedefe ilerlemek." dedi.