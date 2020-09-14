İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çatalca'da ayçiçeği hasadına katıldı. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada tüm çiftçilere bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya, Çatalaca Muratbey Mahallesi'nde ayçiçeği hasadına katıldı. Biçerdövere binen Yerlikaya, 13 dönümlük arazide ilk hasadı yaptı. Tüm çiftçilere bereketli bir yıl temennisinde bulunan Yerlikaya, çiftçilere müjdeli haber de verdi. Yerlikaya, "Hükümetimiz geçen sene tonuna 400 lira, toplam 10 milyon lira yatırım yaptı. Bu sene tonuna yüzde 25 artış yaparak 500 lira yaptı. Böylelikle desteklemenin tutarını da toplam 22 milyonun üzerinde bekliyoruz. En kısa zamanda da bu hasat gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl daha heyecanlı, bereketli, bol bir yıl olsun diliyoruz" dedi.

Muratbey Mahallesi'nde gerçekleşen ilk hasada Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Muratbey Mahalle Muhtarı Ceyhun Koç katıldı. Vali Yerlikaya tarafından yapılan hasat, havadan da görüntülendi.

- İstanbul