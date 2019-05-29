Son Dakika Haberleri: Validen kuyumcuyu soyan hırsızı yakalayan bekçilere plaket
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Validen kuyumcuyu soyan hırsızı yakalayan bekçilere plaket

1 saat önce

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentteki bir kuyumcudan hırsızlık yaparak, kaçmaya çalışan Abbas T.'yi yakalayan gece bekçilerini plaket ile ödüllendirildi.

Validen kuyumcuyu soyan hırsızı yakalayan bekçilere plaket, System.String[]
DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentteki bir kuyumcudan hırsızlık yaparak, kaçmaya çalışan Abbas T.'yi yakalayan gece bekçilerini plaket ile ödüllendirildi.
Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Nazım Bağcı'ya ait kuyumcu dükkanına geçen pazartesi saat 02.00 sıralarında camı kırarak giren Abbas T., 50 bin TL değerindeki altını alıp, kaçmak istedi. Ancak devriye gezen gece bekçileri tarafından farkedildi. Yaklaşık 400 metre süren kovalamaca sonunda bekçiler, Abbas T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Abbas T.'yi yakalayan bekçiler Ali İhsan Yıldırım, Ahmet Yurtyapan ve Ahmet Kömür'ü makamında ağırladı. Demir, bekçileri tebrik ederek, plaket ile ödüllendirdi. Mevlüt Demir, "Bekçiler, geceleri sokaklarımızın huzurlu, halkımızın rahatça uyumasının en önemli unsurudur. Bekçilerimiz yaşamın her anında olmaya devam etmektedir. Bizler de rehavete kapılmadan Denizli için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:09 Kaynak: DHA
Mevlüt Demir, Denizli, Güncel
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