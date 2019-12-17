Van Büyükşehir Belediyesinde 2 işçi dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van Büyükşehir Belediyesinde 2 işçi dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinde 2 işçi dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 işçi, dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinde 2 işçi dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 işçi, dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen idari soruşturmalar sonucunda belediyeye bağlı Mavikent ve BELVAN şirketlerinde işçi olarak çalışan 2 kişinin, 'nitelikli dolandırıcılık, nüfus ticareti, başkasından menfaat temin etme, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranma, belediyeyi aracı olarak kullanmak suretiyle kişilerin içinde bulunduğu zor şartlardan yaralanmak ve iş vaadinde bulunup kişilerden para almak' suçlarını işlediklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespit edilen 2 kişi hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan İşçi Disiplin Kurulu kararıyla iş akitleri feshedildi. Ayrıca olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor" denildi. - VAN

Mavikent, İşçi, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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