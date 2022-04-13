Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

13.04.2022 09:57
Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Polis, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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