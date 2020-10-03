Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi

- Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

- Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; 4 adet çuval içerisinde bulunan 4 adet tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan E.A., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi

Narkotik, İpekyolu, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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