Son Dakika Haberleri: Van'da AK Parti Adayı Takva'dan Davet

Van'da AK Parti Adayı Takva'dan Davet

1 saat önce

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, sosyal medyada kendisini eleştirenleri yemeğe davet etti.

Van'da AK Parti Adayı Takva'dan Davet, System.String[]
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, sosyal medyada kendisini eleştirenleri yemeğe davet etti.

Takva, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili bazı çevrelerin yakışıksız ithamlarda bulunduğunu belirtti.

Takva, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma muhalif tüm arkadaşları, 'yalan konuşuyor', 'bu işi yapamaz', 'halka ihanet etti', 'omurgasız', 'satıcı' 'para menfaat peşinde koşuyor', 'ittifak adayısın' diyenleri ve diğer tüm yakıştırmalarda bulunanları davet ediyorum. Tüm muhaliflerimi pazar günü saat 13.00'de yemeğe çaya bekliyorum. Samimiyetle, yalnız olarak sizleri bekliyor olacağım. Sizin için bir hizmet daha."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: AA

Van, AK Parti, Güncel
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