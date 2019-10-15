Son Dakika Haberleri: Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek
Son Dakika Güncel Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

1 saat önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "Barış Pınarı" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.

Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek, System.String[]

Van Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "Barış Pınarı" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için "Barış Pınarı" ışık koreografisi düzenlendi. Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdiklerini belirtti. - VAN

Süleyman Şah, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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