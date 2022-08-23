Edinen bilgilere göre kaza, Muradiye-Van karayolunda meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 02 HZ 882 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.Ç. sıkıştığı otomobilden çıkarılarak ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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