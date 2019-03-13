Son Dakika Haberleri: Van Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

Van Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

25 dakika önce

VAN merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Van Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
VAN merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Van merkezli Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçeleri ile Denizli ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, adreslerinde ve yapılan üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:54 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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