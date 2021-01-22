- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş - Son Dakika

- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş

22.01.2021 15:02

- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş Van Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına yürüyüş düzenlendi.

- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş

VAN - Van Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına yürüyüş düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, çoğunluğu soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için meşaleli yürüyüş düzenlendi. "Zemheride Kol Kola Çıktılar Van'dan Yola" sloganı ile düzenlenen yürüyüşte, temsili 120 Vanlı çocuk yürürken, bir grup genç ise ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda bulunan 120 Vanlı Çocuk Anıtı'na kadar sürdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından dua yapıldı. Duanın ardından 120 Vanlı Çocuk Anıtı'na karanfil bırakıldı.

"Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır"

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 120 çocuğun Hoy cephesine cephane taşırken kışın zemherinde donarak şehit olduklarını anlattı. Vali Bilmez, "Bu memlekette İslam'la yoğrulmuş kardeşliğimizin sembolü olan bu şehitlerimiz sayesinde inşallah ay yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. O günden bugüne bu bölgede insanların kardeşliğine kastedenlerin aynı kişiler olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını daha nice 120 Vanlımızın sırada olduğunu bilmelerini istiyoruz" dedi.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katıldı.

- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş
- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş
- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş
- Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş

Birinci Dünya Savaşı, Van Valiliği, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı Çinilerine paha biçilemeyen 8 asırlık Gök Medrese'de restorasyon başladı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Üzerine "Sahtekar insanların eseriyim" notunu yazdığı parayı dükkanına astı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz
Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti         
15:57
Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı         
15:05
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız         
14:01
Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar         
13:53
Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu         
13:14
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş         
12:50
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 16:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Vanlı 120 kahraman çocuğun anısına yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei