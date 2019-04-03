Varto'da Miraç Kandili Programı

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı yoğun ilgi gördü.

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı yoğun ilgi gördü.



H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Ferit Bitkin, ilçe vaizi Mehmet Şefik Orak ile imamlar, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Ferit Bitkin'in sohbetiyle program başladı. Programda konuşan Varto Müftüsü Ferit Bitkin, günün anlam ve önemine değinerek, "Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O'nu anacağız. İnşallah Varto'muz için hayırlara vesile olur. Bugün bu anlamda hem çocuklarımızla hem gençlerimizle hem Varto'muzun güzel insanları ile beraber olma imkanı veren Rabbimize hamd olsun. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi. - MUŞ

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