VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı

18.03.2022 10:58

VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktıMUŞ Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım ekipleri, kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çeken leyleklerin karla kaplı yuvalarına yiyecek bıraktı.

VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı

MUŞ Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım ekipleri, kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çeken leyleklerin karla kaplı yuvalarına yiyecek bıraktı.

Mart ayı başında uzun bir göç sürecinin ardından Muş Ovası'na gelen leylekler, yoğun kar yağışı ve soğuk havaya yakalandı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken leylekler için harekete geçen VEDAŞ ekipleri, köy köy gezerek onların karla kaplı yuvalarını temizleyip, beslenmeleri için yiyecek bıraktı. Özellikle Hasköy ve Korkut ilçelerindeki ova köylerinde yoğun olarak yaşayan leyleklere beraberlerinde getirdikleri yiyecekleri sepetli vinç yardımıyla bırakan ekipler yürekleri ısıttı.

"Leyleklere gıda ihtiyacı konusunda ekiplerimiz yardımcı olmaktadırlar"

Beslemeyle ilgili açıklamalarda bulunan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, "Uzun bir göçün ardından güney illerinden kentimize göç eden leylekler, ovanın karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü Arıza Onarım ve Bakım ekipleri olarak leyleklere gıda ihtiyacı konusunda ekiplerimiz yardımcı olmaktadırlar. Leyleklerin yuvalarına, yüksek yerlere, damlara ekiplerimizce yiyecek bırakılmaktadır" dedi.

"Leylekler yem bulamadığı için sepetli vinçle yuvalarına yem attılar"

Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden Ferhat Demir ise VEDAŞ ekiplerinin duyarlı davranışından dolayı onlara teşekkür ederek, "VEDAŞ ekipleri köyümüze geldiler, sağ olsunlar leyleklere yiyecek verdiler. Bir metreden fazla kar olduğu için leyleklere yardıma geldiler. Allah onlardan razı olsun. Leylekler yem bulamadığı için sepetli vinçle yuvalarına yem attılar" diye konuştu.

VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı
VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı
VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı

YORUMLAR
500
Muş'ta elektrik arıza ekipleri leyleklerin yuvalarına yiyecek bıraktı Muş'ta elektrik arıza ekipleri leyleklerin yuvalarına yiyecek bıraktı

Mart, GÖÇ, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: VEDAŞ ekipleri, karla kaplı leylek yuvalarına yiyecek bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement