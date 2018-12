Vefa"Lılardan Görme Engellilere Online Ders Desteği

BERK ÖZKAN - Vefa Lisesi öğrencileri geliştirdikleri "Gözlerim ol" projesi kapsamında oluşturdukları WhatsApp grupları üzerinden, görme engelli öğrencilere birçok dersten her saate yardımcı olacak.Lisenin Felsefe Kulübü öğrencilerince sosyal sorumluluk alanında gönüllü olarak geliştirilen projeyle WhatsApp grupları üzerinden her ders ve konuda görme engelli öğrencilere sesli mesaj göndererek derslerinde yardımcı olmak hedefleniyor.Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Vefa Lisesi Felsefe Öğretmeni Ahmet Uğur Parmaksız, internet kullanan görme engelli öğrencilere yönelik bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Vefa Lisesi öğrencileri, gönüllülük esasına göre her dersten birer WhatsApp grubu oluşturdu. WhatsApp grubu aracılığıyla görme engelli öğrencilere her dersten takıldıkları konularda yardım ediyorlar." dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden resmi onay aldıklarını kaydeden Parmaksız, projeyi Türkiye geneline yaymayı amaçladıklarını ve engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.Parmaksız, "Öğrenciler içinden gönüllülük esasına göre, o derslerden en iyi olanları seçildi. Türkiye'deki bütün okullarla iş birliği yaparak yayılmasını istiyoruz. Okul saatleri dışında, evde de eğitim olacak. Bunun bir saati yok. O an kim uygunsa sorunu çözerek, problemi ortadan kaldırılacak. Dünyada gözlerim olur musun? gibi bir uygulama var. Bu daha canlı, bire bir olan daha insana dokunan bir tarafı var." şeklinde konuştu."Bir görme engelli öğrenci bana istediği saatte ulaşabilir"Görme engelli öğrenci Sinan Yurttav, "Burada yararlanan ve yararlanılan kişilerin ikisi de öğrenci. Ben mesela 10. sınıf öğrencisiyim. Bir konunun anlatılmasını istediğimde 10. sınıf öğrencisi bana anlatacak. Hem konuları daha taze hem de öğrenmeye devam ediyor. İnternet üzerinden iletişimin daha sağlam olması açısından, hem canlı hem de faydalı oldu." dedi.Yurttav, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Günümüzde cep telefonu, görmeyen bir öğrencinin her şeyi sayılabilir. Her yerde telefonu kullanıyor. Çoğu görme engelli öğrenci bir yere kadar yapabiliyor. WhatsApp grubu ders ders ayrılıyor. Daha önce arkadaş ilişkileri içerisinde oluyordu ama artık daha kurumsal bir hale geldi. Görme engellilerin bir kısmı dışarı çıkmıyor, çekiniyor. İnternet iletişimi oldukça önemli."Felsefe Kulübü Başkanı öğrenci Masume Tetik de okul kulüplerinde yer alan öğrencilerin sosyal sorumluluk alanında bir proje geliştirmeyi hedeflediğini, bu kapsamda de görme engelli öğrencilere katkıda bulunmak istediklerini aktardı.Tetik, "Bizim için saat fark etmiyor. Hepimizin cep telefonunda olan bir uygulama. Bir görme engelli öğrenci bana istediği saatte ulaşabilir." dedi.Öte yandan görme engelli öğrenciler, Vefa Lisesi'nin "Gözlerim ol" projesine, "gozlerimolvefa@gmail.com" mail adresinden, "gozlerimolvefa" instagram hesabından, 212 527 38 72 numaralı okul telefonunu arayarak veya 533 738 27 66 WhatsApp hattından dahil olabilecek.