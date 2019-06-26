Son Dakika Haberleri: Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni
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Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.
Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Ahmet Hamdi, Yücel Seçkiner, Güncel
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