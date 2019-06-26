Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner'in cenaze töreni
2 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Yücel Seçkiner
için Ahmet Hamdi Akseki
Camisinde kılınan cenaze namazına katıldı.
Tabut başında fotoğraf çektiren Selen Görgüzel, eleştirilere ateş püskürdü
Cenazede fotoğraf çektiği için eleştirilen Hamdi Alkan, eleştirilere ateş püskürdü
Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı
CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği