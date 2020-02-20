Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza - Son Dakika Dünya

Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza

7 saat önce

İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi

Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza, System.String[]

İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi.


Banka büyük hacimli ve kompleks işlemler yapmaktan men edildi.

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İsviçre, Banka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:52 
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