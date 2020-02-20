Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza

İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi.



Banka büyük hacimli ve kompleks işlemler yapmaktan men edildi.