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Venezuela ve FIFA bağlantılı yolsuzluklar nedeniyle İsviçreli bankaya ceza
7 saat önce
İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi
İsviçre'de finansal piyasalar denetim kurulu (FINMA) Julius Baer bankasına 9 yıllık bir süre boyunca kara para aklamayla mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ceza verdi.
Banka büyük hacimli ve kompleks işlemler yapmaktan men edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:52
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