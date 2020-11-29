Vergili cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa Gemlik Büyük Kumla Mahallesinde Özcan Vergili'nin öldürülmesi olayı ile ilgili Orhangazi'de gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Büyük Kumla'da çay bahçesi olarak kullanılan bir işletmede sabah erken saatlerde çıkan tartışmada Özcan Vergili'yi (54) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlı A.B.'nin olayda hafif şekilde yaralandığı ve olay yerinde bulunanlar tarafından Orhangazi'ye götürüldüğü, burada araç değişimi sırasında kaldırımda görülen kanların zanlıya ulaşımı kolaylaştırdığı öğrenildi. Olay, önceki gün sabaha karşı Büyük Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve çay bahçesi olarak kullanılan bir işletmeye giden Özcan Vergili ile buradaki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Vergili, tartışma sırasında gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganlar kaçarken, Vergili, ihbar üzerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinde bilincinin açık olduğu belirlenen Vergili'nin saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.

Özcan Vergili, tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekipleri çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, alınan bu ifadeler ışığında başka gözaltıların da olabileceği ifade edildi. - BURSA