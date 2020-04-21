VERİMDER'den artan enerji tüketimine karşı

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında cari açığın azaltılması ve daha düşük tutarlı enerji faturaları için ısı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımının eskisinden de önemli hale geleceğini bildirdi.

Alkin yaptığı yazılı açıklamada, enerji seferberliği ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de enerjinin yüzde 40'ından fazlasının konutlarda tüketildiğine dikkati çeken Alkin, "Söz konusu hanelerin yüzde 85'inde enerji verimliliği sağlanamıyor. Pandemiyle birlikte artan enerji tüketimi faturaların da artmasına sebep oldu. Pandemi sonrasında cari açığın azaltılması ve enerji faturamızın düşürülmesi için ısı yalıtım ve verimli enerji kullanmak eskisinden de önemli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alkin, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazı aşmak, ülkemizin dış politikasına doğrudan doğruya etki yapan enerji talebini makul seviyeye çekmek ve vatandaşların enerjiyi tam randımanlı ve daha ucuza tüketmeleri için bir seferberlik başlatmak zorundayız. Türkiye'de 18 milyona yakın kişi tüketici ve konut kredisi kullanmakta, 7 milyon aile de evinde kiracı durumundadır. Hane halkının bir aylık temel ihtiyaçları 6,5 milyar dolar civarındayken, su-elektrik-doğal gaz-sağlık masrafları eklendiğinde bu fatura 10-12 milyar dolara çıkmaktadır. VERİMDER olarak amacımız vatandaşın ve devletin sırtındaki bir kamburu bertaraf ederek yılda en az 5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamak ve 10 yılın sonunda yalıtım seferberliğini 16 milyon haneye ulaştırmaktır."